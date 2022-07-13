نورة الكعبي : كلمة رئيس الدولة تجسد خارطة طريق طموحة وضمان لغدٍ مليء بالمنجزات

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب أن كلمة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، تعكس الحرص الكبير الذي يوليه سموه على مشاركة المجتمع الإماراتي الرؤى المستقبلية، وخطط التنمية والبناء للعقود المقبلة.

وقالت "إن كلمة سموه تجسّد خارطة طريق طموحة، وضمان لغدٍ مليء بالمنجزات لما تحمله من معانٍ قيّمة، ورؤى واثقة باستمرار مسيرة البناء المزدهرة في الدولة في مختلف المجالات، كما عكست إيمان سموّه بعزيمة الشعب الذي يتحلّى أبناؤه وبناته بالعلم والمعرفة والإبداع، ليكونوا قادرين على قيادة مستقبل الوطن بكلّ إخلاص وعزيمة".

وأشارت إلى أن التركيز على الهوية والموروث الإماراتي في كلمة سموه دليل على أهميتها كمحور في رحلة التنمية في الدولة، وأساس مهم في مسيرة النهضة والتقدم والاستقرار، لتبدأ دولة الإمارات منذ تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان مقاليد الحكم عهداً جديداً في درب البناء والتقدّم، مدعومة بمبادئها الراسخة القائمة على السلام والتسامح والتعايش، لتؤكد أن الإمارات لا تنتظر المستقبل، بل تمتلك القدرة على استشرافه وصناعته، وكلّنا يقين بأن العقود المقبلة ستشهد الكثير من المنجزات التي من شأنها أن تعزّز موقع الدولة الريادي على مستوى العالم.

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