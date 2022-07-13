«أوقاف دبي» تنفذ مشروعات وقفية بـ 56 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، أنها تنفذ أربعة مشروعات وقفية جديدة بكلفة تبلغ 56 مليوناً و263 ألف درهم، كما وضعت التصاميم لستة مشروعات وقفية أخرى بقيمة 16 مليوناً و367 ألف درهم.

وأوضحت أن المشروعات الوقفية الجديدة تنوعت بين فيلات سكنية ومجمعات وسكن للعمال وتتوزع على مناطق مختلفة في دبي، لافتة إلى أن ريع هذه الأوقاف يعود لخدمة مصارف الصحة والتعليم ورعاية النساء والأطفال وأصحاب الهمم وسقيا الأمل وغيرها من مصارف المؤسسة الخيرية.

وأكد الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في دبي، علي المطوع، حرص المؤسسة على تنمية الوقف في دبي بتنفيذ مشروعات عقارية وسكنية مختلفة بما يعظم عائد الوقف ويحقق التنمية المستدامة للمشروعات الخيرية، مضيفاً أن المؤسسة أنجزت خلال العام الجاري وقفاً يدعم النساء والأطفال بالورقاء، إلى جانب وقف يدعم التعليم بإنجاز «وقف أتعلم» بالراشدية، بالإضافة لإنجاز وقف فيلات بن مدية الخيري في هور العنز.

وذكر المطوع أن المؤسسة انتهت من تنفيذ مشروعاتها المقررة في موعدها، وأن المشروعات الجديدة سيتم الانتهاء منها تباعاً ابتداء من الربع الأخير من العام الجاري، وحتى منتصف العام المقبل.

وأضاف أن المؤسسة تجري دراسة جدوى اقتصادية إضافة إلى تصور فني لإنشاء أوقاف جديدة، تتنوّع بين محال تجارية ومبانٍ سكنية وفيلات وغيرها، مشيراً إلى حرص المؤسسة على إجراء عمليات إعادة الإعمار للمباني القديمة لزيادة عمرها الافتراضي وتحقيق استدامة الوقف، بما يتوافق مع خطط التنمية المستدامة في دبي.

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