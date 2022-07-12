ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع

المصدر: مكة المكرمة - وام

أدى حجاج بيت الله الحرام أمس طواف الوداع وسط منظومة خدمية متكاملة أعدتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جهزت في وقت مبكر جميع الخدمات وفق الخطط المتبعة لتيسير أداء المناسك على ضيوف الرحمن، كما جندت كادر أمن مدنياً و500 موظف لإدارة وتنظيم الحشود بالتعاون مع الجهات الأمنية داخل المسجد الحرام، إضافة إلى تهيئة طوابق مبنى المطاف، والطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام بالكامل.

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