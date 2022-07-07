تكريم الجهات المتميزة في دعم التوازن بين الجنسين

المصدر: أبوظبي - وام

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، تكريم الفائزين بمؤشر التوازن بين الجنسين للحكومة الاتحادية في دورته الرابعة لعام 2022، الذي يشمل ثلاث فئات، هي: أفضل شخصية داعمة للتوازن بين الجنسين، وأفضل جهة حكومية اتحادية داعمة للتوازن، وأفضل مبادرة لدعم التوازن.

وقام سموه بتكريم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، عن فئة الشخصية الداعمة للتوازن بين الجنسين، وتسلم التكريم نيابة عن سموها، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.

كما كرّم سموه وزارة الثقافة والشباب عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الوزارات)، وتسلمت التكريم من سموه، وزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي.

وكرم سموه الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن فئة أفضل جهة اتحادية داعمة للتوازن بين الجنسين (على مستوى الهيئات والمؤسسات)، حيث تسلّم التكريم من سموه، رئيس الهيئة، علي محمد بن حماد الشامسي.

وكرم سموه كذلك وزارة تنمية المجتمع عن فئة أفضل مبادرة لدعم التوازن بين الجنسين عن مبادرة «الصنعة»، وتسلَّمت التكريم من سموه، وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد.

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