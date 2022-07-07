استمرار العمل في مستشفيات ومراكز «الإمارات للخدمات الصحية» خلال العيد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن استمرار عمل أقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة لها، وتوفير الخدمة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وخلال عطلة عيد الأضحى المبارك.

وستعمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في دبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين، إضافة إلى مراكز خورفكان والذيد ودبا الحصن وكلباء، بكامل طاقتها.

وثمن المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في المؤسسة، الدكتور عصام محمد الزرعوني، جهود الكوادر الطبية ومبادرتها إلى العمل. وتشمل المراكز التي ستعمل خلال إجازة العيد مركز محيصنة والعوير الصحيين بدبي، وواسط، ومراكز تعزيز صحة الأسرة، والقرائن «مركز تقييم الحالات الإيجابية»، والذيد، ودبا الحصن، وكلباء «مركز تقييم الحالات الإيجابية»، وحلوان، والمدام واللؤلؤية (سيعملان بنظام الاستدعاء على مدى الـ24 ساعة) في الشارقة.

وفي عجمان ستعمل مراكز مشيرف، والمنامة، ومزيرع، والمدينة الصحية. وفي أم القيوين مراكز الخزان، وفلج المعلا، والسلمة، والراعفة. أما في رأس الخيمة فستعمل مراكز رأس الخيمة، والمعيريض، والجزيرة، والرمس، وكدرا، وسيف بن علي، والمنيعي الصحي (يعمل بنظام الـ24 ساعة). وفي الفجيرة، مراكز المدينة الصحي، وقدفع، وضدنا، والخليبية.

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