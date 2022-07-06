"شؤون حجّاج الدولة" توزّع 40 ألف وجبة على ضيوف الرحمن

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

وزّع مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات 40 ألف وجبة من الطعام على ضيوف الرحمن من الحجاج في المدينة المنورة، وذلك عن روح المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ، والشيخ خليفة بن زايد " طيب الله ثراهما" وسيعمل فريق عمل المكتب على استمرار توزيع الوجبات في المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، الدكتور محمد مطر الكعبي، أنه يتم حفظ وتسليم الوجبات التي تتميز بقيمتها الغذائية تحت إشراف لجنة متخصصة من المكتب، مع مراعاة ضمان توصيل الوجبات للحجاج من دون عناء من خلال طريقة توزيع الوجبات.

وترأس الكعبي، اجتماعا عقد في مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات اليوم، بحضور مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، محمد سعيد النيادي، والمدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، مساعد نائب رئيس مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات للتثقيف والتوعية، الدكتور عمر حبتور الدرعي، وأصحاب الحملات الإماراتية لاستعراض خطة وآلية تسكين حجاج الوطن في مختلف المشاعر المقدسة إلى جانب التنسيق حول آلية حركة وتفويج الحجاج عبر وسائل النقل المختلفة.

وأوضح الكعبي آلية رحلة الحجاج منذ توجههم الى منى يوم التروية إلى الانتهاء من أداء المناسك وعودتهم الى الدولة وأهم النقاط لتنفيذ الخطط الموضوعة بشأن التحرك بكل يسر وسلامة وتوفير وسائل الراحة والسعادة لضيوف الرحمن خلال أدائهم مناسك الحج وأثناء التنقل بين المشاعر المقدسة، بالإضافة إلى استعراض آليه دخول الحجاج إلى المشاعر المقدسة بالتنسيق مع فرق العمل المختصة.

وأكد الكعبي حرص مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات على انجاح موسم الحج بدعم القيادة الرشيدة وبجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتعاون مع أصحاب الحملات لتحقيق الأهداف بالارتقاء بخدمة حجاج الدولة وتسخير كافة الامكانيات لأداء مناسكهم بكل يسر سهولة مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

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