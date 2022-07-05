وزارة تنمية المجتمع تنشر تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين

المصدر:
  • متابعة موقع الامارات اليوم
التاريخ:

نشرت وزارة تنمية المجتمع تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخل المحـدود والتي تضمنت علاوة البترول والمواد الغذائية والمياه والكهرباء و شروط استحقاقها وذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة في تويتر .

 

التفاصيل تباعاَ..

 

 

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