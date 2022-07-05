وزارة تنمية المجتمع تنشر تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت وزارة تنمية المجتمع تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخل المحـدود والتي تضمنت علاوة البترول والمواد الغذائية والمياه والكهرباء و شروط استحقاقها وذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة في تويتر .

التفاصيل تباعاَ..

وزارة تنمية المجتمع تجيب على الأسئلة الأكثر شيوعاً بخصوص "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل".#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iuSJ58Hc9Y — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2022

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