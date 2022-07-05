وزارة تنمية المجتمع تنشر تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي للمواطنين
نشرت وزارة تنمية المجتمع تفاصيل برنامج الدعم الاجتماعي المتكامل للمواطنين من ذوي الدخل المحـدود والتي تضمنت علاوة البترول والمواد الغذائية والمياه والكهرباء و شروط استحقاقها وذلك عبر الحساب الرسمي للوزارة في تويتر .
التفاصيل تباعاَ..
وزارة تنمية المجتمع تجيب على الأسئلة الأكثر شيوعاً بخصوص "برنامج الدعم الاجتماعي لمحدودي الدخل".#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/iuSJ58Hc9Y— الإمارات اليوم (@emaratalyoum) July 5, 2022
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