سلوكيات خاطئة في تشغيل المكيفات والأجهزة الكهربائية تؤدي إلى نشوب حريق منزلي.. تعرف إليها

المصدر: مينا غالي - عجمان

حذّرت الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، من سلوكيات خاطئة ترتبط بتشغيل أجهزة المكيفات خلال فصل الصيف، قد تؤدي إلى نشوب حريق، فيما نشرت عدداً من التوجيهات لتفادي وقوع الحرائق في ظل ارتفاع درجة الحرارة مع دخول فصل الصيف رسمياً.

وأوضحت إدارة الدفاع المدني بعجمان، في حلقات تنشرها من مبادرة "ثقافة التعامل مع الحريق"، التي أعدتها القيادة العامة للدفاع المدني، أن ترك أجهزة التكييف تعمل بأعلى طاقتها في المنزل في وقت واحد، قد يؤدي إلى زيادة الحمل ويسبب الحريق.

ودعت إدارة الدفاع المدني، لتجنب وضع التوصيلات تحت السجاد وأثاث المنزل، كون ذلك قد يؤدي إلى الحرائق أيضاً، فيما حذّرت من وضع أجهزة الكمبيوتر المحمول على أي مواد قابلة للاشتعال كالأقمشة وغيرها.

ونبّهت إلى خطورة ترك المطبخ لفترة طويلة من الزمن أثناء طهي الطعام على الموقد، مؤكدة أهمية الحرص على توصيل الأجهزة الكهربائية في منفذ كهربائي مستقل، وشددت أيضاً على أهمية التأكد من بعد الستائر أو أي أقمشة عن موقد النار في المطبخ.

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