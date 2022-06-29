حدّدتها "الإمارات للخدمات الصحية".. تعرّف إلى شروط تجديد عقود الكفاءات الطبية بعد سن الـ"60"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

حددت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عدداً من الشروط الرئيسة لتجديد عقود الأطباء والكفاءات التي تجاوزت سن ال 60 عاماً، في ضوء المسموح به، بحيث لا يتم التمديد ما لم تكون هناك حاجة للطبيب.

وأوضح مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، خلال رده على سؤال برلماني اليوم الأربعاء، في جلسة المجلس الوطني الاتحادي، أن الشروط تتضمن ندرة التخصص الذي يتوله الطبيب المعالج في سوق العمل، ومنها تخصصات التخدير والعناية المركز وجراحة المخ والاعصاب، وجراحة القلب والصدر والحوادث والطوارئ.

وقال السركال :"كما تشتمل الشروط على عدم وجود البديل المناسب للطبيب في حال تقاعده، بالإضافة إلى الإنتاجية والأداء، حيث يأخذ بعين الاعتبار تقييم أداء الطبيب خلال مدة عمله السابقة، فضلاً عن امن وسلامة المريض وهو هدف رئيس عند أي منشاة طبيبة، فلا يتم الاستغناء عن الطبيب بعد تجاوزه سن ال60 ويوجد في المنشأة مرضي يحتاجون إلى تخصص ذلك الطبيب".

ولفت إلى أن الشروط تشتمل كذلك على وجوب تمتع الطبيب باللياقة الصحية الجيدة، والتي تعتبر من اهم المعايير المطلوبة لتمديد خدمة الأطباء بعد وصولهم إلى سن ال 60 ، لضمان قدرته على تقديم خدمة على الوجه الاكمال.

وأفاد السركال بأن الجانب الشخصي، يأتي ضمن شروط المحددة لتمديد خدمة أي من اعضاء الكادر الصحي بعد سنة 60 ، وقال بان تمديد الخدمة لا توقف فقط على إرادة المنشاة الصحية، وانما على إرادة الطبيب حيث تتجه أحيانا رغبة إلى التقاعد وعدم الرغبة في تمديد الخدمة.

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