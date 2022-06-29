رئيس الدولة ونائبه يعزيان ملك الأردن في ضحايا «حادث العقبة»

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، برقية تعزية إلى ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، الملك عبدالله الثاني بن الحسين، في ضحايا حادث تسرب الغاز المؤسف، الذي وقع في ميناء العقبة أخيراً، وأدى إلى وقوع عدد من الوفيات والإصابات. ‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برقية تعزية مماثلة إلى الملك عبدالله الثاني بن الحسين. وعبّرت دولة الإمارات عن تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية في ضحايا الحادث الأليم الناجم عن تسرب غاز في ميناء العقبة، والذي تسبب في عدد من الوفيات والإصابات. وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن خالص تعازيها ومواساتها إلى الحكومة الأردنية، وإلى الشعب الأردني الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الجلل، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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