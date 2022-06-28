محمد بن زايد ومودي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس وزراء جمهورية الهند الصديقة، ناريندرا مودي، وبحثا سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقدم رئيس وزراء الهند في بداية اللقاء تعازيه إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وشعب دولة الإمارات، في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مستذكراً مناقبه الإنسانية الكريمة، وما شهدته العلاقات الإماراتية - الهندية في عهده من تقدم وازدهار على جميع المستويات.

كما هنأ ناريندرا مودي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من النمو والتقدم، وعبّر عن تطلعه إلى مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة لدفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في مختلف المجالات.

من جانبه، شكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الوزراء ناريندرا مودي، لما عبّر عنه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها، وتمنى لبلده الصديق دوام التقدم والازدهار، منوهاً سموه بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين دولة الإمارات والهند، والحرص المشترك على تطويرها إلى آفاق أوسع.

وثمّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، إسهامات الجالية الهندية في مسيرة التنمية والبناء والتطور منذ تأسيس دولة الإمارات، إضافة إلى دورها في تعزيز الروابط الثقافية والاقتصادية بين البلدين وشعبيهما الصديقين، بجانب الإسهامات المقدّرة لجميع الجاليات المقيمة في الإمارات من الدول الشقيقة والصديقة. كما بحث سموه وناريندرا مودي مختلف جوانب العلاقات الثنائية في ضوء الشراكة الاستراتيجية الشاملة، والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، وسبل تعزيزها لما فيه خير البلدين وشعبيهما الصديقين.

حضر اللقاء سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، وعدد من الوزراء والمسؤولين والوفد المرافق لرئيس وزراء الهند.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news