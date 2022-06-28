المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مدخل

طالب متسوقون يرتادون مركز «دبي أوت ليت» على طريق دبي العين، بوضع علامات توضيحية أكثر للإرشاد إلى موقع المركز، بعد التغيير الذي طرأ على مدخله بالتزامن مع إجراء أعمال التوسعة.

مواقف

قال قراء إنهم تعرضوا لمخالفات من الجهات المعنية بسبب إيقاف مركباتهم في المواقف العامة أيام العطل، ظناً منهم أنها مجانية، مطالبين بتركيب لوحات مضاءة بشكل بارز في المواقف للإعلان عن ذلك بوضوح وإرشاد السائقين إلى طرق الدفع.

مظلات

طالب قراء الجهات المعنية من مؤسسات خدمية ومراكز تجارية بتركيب مظلات لمواقف مركبات المتعاملين، للوقاية من حرارة الشمس المرتفعة، إذ يعاني الكثيرون بسبب عدم كفاءة المكيفات في المركبات التي تترك فترة من الوقت تحت أشعة الشمس المباشرة.

إعلانات

يشكو أصحاب مطاعم من ارتفاع أسعار الإعلانات التي يطلبها مشاهير السوشيال ميديا منهم مقابل الإعلان عن منتجاتهم، مشيرين إلى أن بعضهم يطلب أكثر من 40 ألف درهم مقابل إعلان قصير، وفي المقابل يرى قراء أن كثيراً من المعلومات التي يسوقها هؤلاء في إعلاناتهم مضللة.

رسائل

يتلقى قراء العديد من الرسائل، عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف تنتحل هوية مؤسسات وجهات رسمية بغرض إنجاز معاملات معلّقة، أو تزويدها بمعلومات شخصية، وذلك في إطار الاحتيال المالي، واقترح قراء على المصارف القيام بحملات لرفع الوعي المالي لدى الأفراد.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com

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