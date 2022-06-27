محمد بن زايد يستقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي في تشاد

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، أمس، رئيس المجلس العسكري الانتقالي في جمهورية تشاد الصديقة، محمد إدريس ديبي.

وقدم رئيس المجلس العسكري، في بداية اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ، تعازيه إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، مستذكراً مآثر الشيخ خليفة الطيبة، وأعماله الإنسانية، التي تركت أثراً في العديد من المجتمعات حول العالم. كما هنأ سموه بتوليه رئاسة دولة الإمارات، متمنياً له التوفيق في قيادة الدولة إلى مزيد من التقدم والازدهار. وبحث سموه ومحمد إدريس خلال اللقاء علاقات الصداقة وفرص تطوير آفاق التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب، خصوصاً الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، التي تخدم أهداف التنمية المستدامة والازدهار، وبما يحقق مصالح البلدين المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وثمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي التشادي المشروعات التنموية والمبادرات الخيرية والإنسانية النوعية التي تنفذها دولة الإمارات، وتدعمها، والرامية إلى تحسين حياة الشعوب في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في القارة الإفريقية.

حضر اللقاء سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، والمستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news