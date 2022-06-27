دائرة البلدية بعجمان تصدر الكتاب الإحصائي السنوي بنسخته الخامسة

المصدر: عجمان- الإمارات اليوم

تسلم مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عبد الرحمن محمد النعيمي، الكتاب الإحصائي السنوي للدائرة بنسخته الخامسة من فريق العمل، مدشناً الموقع الإلكتروني لبيانات الكتاب الموجهة للمجتمع.

وقال إن الدائرة تسعى دائماً لاستشراف المستقبل ورسم الخطوط العريضة لحياة أفضل للجميع، مستندين لكافة المناهج العملية والتي توصلنا لتحقيق الأهداف المنشودة، مثمناً دور البيانات الاحصائية والمعلومات الدقيقة والتي تعد أساساً لإعداد البحوث العلمية والدراسات المجدية، وعليه عملنا على إصدار الكتاب الإحصائي، لضمان الاستغلال الأمثل للبيانات.

وأوضح النعيمي أن الكتاب يستهدف إطلاع كافة فئات المجتمع على إنـجازات الـدائرة ومسارها ومشاريعها المنجزة، حيث يستعرض جهود الدائرة المبذولة في إدارة البيانات والمعرفة لتحقيق استراتيجية الدائرة المتمثلة في تحقيق الترابط بين عناصر البنية التحتية والمجتمعات السكنية وتأهيل وحماية البيئة وتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد، مبيناً أن كافة القطاعات تعمل بشكل متكامل لإسعاد المجتمع ومعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأعرب عن فخره بالكوادر المؤهلة والتي عملت على تضمين الكتاب بكافة الأنظمة الحديثة وانجازات الدائرة خلال العام المنصرم 2021، متمنياً أن يكون الكتاب مرجعاً ووثيقة رسمية يستفيد منها كل باحث ومطلع.

ويسلط الكتاب الضوء على إنجازات كافة قطاعات الدائرة وخدماتها الذكية وتطبيقاتها ويتضمن آخـر التحديثات والخدمات الميسرة ، ليكون وثيقة ومرجعاً للمطلعين عليه من المؤسسات الحكومية والخاصة ومراكز البحث والباحثين والمهتمين والطلبة وكافة الفئات، ليعد إطاراً شاملاً لعمل الدائرة وإدارتها المختلفة.

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