حاكم الشارقة يوجه بتقديم منح دراسية للمواطنين من أبناء الشارقة الذين يقبلون في جامعة خورفكان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بتقديم منح دراسية للمواطنين من أبناء الشارقة الذين يقبلون في جامعة خورفكان وخصماً بنسبة 30% على رسوم الدراسة لجميع المواطنين والمقيمين الذي سينتسبون إلى الجامعة ممن لا تنطبق عليهم شروط المنح، وذلك كما ذكر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة عبر موقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

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