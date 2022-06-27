المرأة تمثل 11% من سفراء الإمارات حول العالم

المصدر: أحمد عابد - أبوظبي

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حرص دولة الإمارات على تمكين المرأة في العمل الدبلوماسي على جميع المستويات، من خلال مشاركة فعالة ومؤثرة داخل الدولة وخارجها، مشيرة بمناسبة إعلان الأمم المتحدة 24 يونيو يوماً دولياً للمرأة في الدبلوماسية، إلى أهمية إشراك المرأة في صنع القرار على الصعد كافة.

كما أكدت قوة تمثيل المرأة في الدبلوماسية الإماراتية، إذ تمثل 11% من سفراء الإمارات، وهي الأعلى في المنطقة، وتمثل أيضاً 43% من القوى العاملة في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، و60% من خريجي أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وخطت دولة الإمارات خطوات كبيرة في مجال تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مجالات العمل الدبلوماسي، وتوجد سفيرات على رأس عدد من المهام والسفارات الرئيسة في العالم، بما في ذلك هولندا وألمانيا وفنلندا والدنمارك، وبعثة الدولة لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.

واستقبلت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية خلال العام الجاري، ما يزيد على 1000 طلب من الإماراتيين الطامحين للعمل في السلك الدبلوماسي، ومن بين طلبات الالتحاق، التي بلغ عددها 1106 طلبات، كان عدد المتقدمين الذكور 378 شاباً، بنسبة 34%، في حين جاء عدد طلبات الفتيات 728 طلباً، بنسبة 66%، وهو الأمر الذي يعكس حرص دولة الإمارات والأكاديمية على توفير فرص مميزة للإماراتيات، للنمو والتميّز في هذا المجال الذي يجمع المعرفة والمهارة سعياً لدعم تحقيق أهداف السياسية الخارجية لدولة الإمارات.

ويظهر مؤشر المرأة في الدبلوماسية 2021، الذي أطلقته أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أنه من بين 4060 سفيراً حالياً، هناك 842 سفيرة من الإناث، بنسبة إجمالية تبلغ 20.7%.

وجاءت السويد على رأس القائمة، حيث شكلت السفيرات السويديات ما نسبته 48.1% من إجمالي السفراء المعينين، في حين جاءت كندا في المرتبة الثانية بنسبة 46.3%، وحلت النرويج بالمرتبة الثالثة بنسبة 44.0%، تليها أستراليا بنسبة 40.2% في المرتبة الرابعة، ومن ثم جنوب إفريقيا بالمرتبة الخامسة وبنسبة 39.1%.

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