«الأرصاد»: تغيير طفيف في «الحرارة» اعتباراً من «الإثنين»

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن طقس اليوم يكون رطباً، مع احتمال تشكّل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية صباحاً، يصبح حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئياً أحياناً شرقاً، مع تكوّن بعض السحب الركامية بعد الظهر على الجبال.



وأشار إلى أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً، تتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً، رطب على المناطق الساحلية الشمالية صباحاً، يصبح حار نهاراً وصحو إلى غائم جزئي أحياناً شرقاً، فيما تكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، تتحول إلى شرقية آخر الليل على الساحل الشرقي خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.



ونوّه المركز إلى أن طقس الإثنين سيكون رطب مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً شمالاً، يصبح حار نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة، مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً، لافتاً إلى أن درجات الحرارة تميل للانخفاض الطفيف على السواحل غرباً.

وأوضح أن الرياح ستكون شمالية غربية غرباً وشرقية شمالاً وشرقاً معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً تكون مثيرة للغبار والأتربة، بما قد يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 30 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي ومضطرب إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وذكر المركز أن طقس الثلاثاء المقبل، سيبقى رطب على السواحل صباحاً، ويصبح حار نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً قد يصاحبها أمطار خفيفة، مع استمرار فرصة تكون سحب ركامية قد تكون ممطرة شرقاً.

ولفت إلى أن الرياح ستكون شمالية غربية غرباً وشرقية شمالاً وشرقاً خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً لتصبح مثيرة ومحملة بالغبار، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج ومضطرب غرباً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

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