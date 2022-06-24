ذياب بن محمد بن زايد يطلع على سير عمل «قطار الاتحاد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قام سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للقطارات، بزيارة تفقدية للاطلاع على مستجدات الحزمة الأخيرة من المرحلة الثانية من مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، التي تمتد على مسافة 145 كيلومتراً من إمارة الشارقة وصولاً إلى ميناء الفجيرة ورأس الخيمة.

وقام سموه خلال الزيارة، التي انطلقت من منطقة السيوح في الشارقة، وصولاً إلى منطقة سكمكم في الفجيرة، بتفقد معالم رئيسة عدة على امتداد المسار في الحزمة الأخيرة من المرحلة الثانية من المشروع، بدأها بجسر السكك الحديدية في منطقة السيوح بالشارقة، ثم توجه إلى منطقة البثنة في الفجيرة لزيارة جسر البثنة، ومن بعدها توجه للاطلاع على أعمال مد قضبان السكك الحديدية في عدد من الأنفاق التي تشق طريقها عبر جبال الحجر بالفجيرة.

وأكد سموه أن «هذا المشروع الوطني الطموح شهد على مدى الأعوام الماضية متابعة حثيثة وتوجيهات سديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، واليوم تجدّد شركة الاتحاد للقطارات التزامها مواصلة العمل على تحقيق المزيد من النجاحات، والبناء على الأسس والدعائم التي أرستها القيادة الرشيدة للدولة، لتمضي نحو تطوير منظومة النقل، وتحقيق مراحل جديدة من الازدهار الاقتصادي والتقدم، من خلال تطوير مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية، وتعزيز إسهامها في التنمية الشاملة للدولة، لتبرهن على فعالية دورها في إعادة رسم ملامح القطاع، وتحديد نماذج الأعمال وسلوك العملاء، من خلال الإنجازات المتواصلة التي حققتها لتعزز من إسهامه في صياغة مستقبل قطاع النقل، بما يخدم مسيرة دولة الإمارات الريادية».

وبعد انتهاء الجولة التفقدية، شهد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ووزير الطاقة والبنية التحتية، سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، توقيع اتفاقية بين شركة الاتحاد للقطارات وشركة كاف (CAF) الإسبانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع السكك الحديدية، لتصميم وتصنيع وتوريد وصيانة قطارات الركاب لمشروع «قطار الاتحاد»، بقيمة 1.2 مليار درهم.

وأشاد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بالاتفاقية التي تأتي في إطار جهود شركة الاتحاد للقطارات، الرامية إلى تطوير خدمات نقل الركاب، وتعكس حرصها المستمر على مواصلة تطوير المشروع الوطني والاستراتيجي «قطار الاتحاد»، وفق أفضل المعايير والممارسات والخطط الزمنية المعتمدة.

وقع الاتفاقية، التي جاءت ثمرة النجاح الذي حققته الشركة في معرض مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022، كل من الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للقطارات، شادي ملك، والرئيس التنفيذي لأسطول القطارات في شركة كاف CAF الإسبانية، جوزو إيماز، بحضور سفير المملكة الإسبانية لدى الدولة، اينيغو دي بالاسيو، إضافة إلى عدد من المسؤولين من الطرفين. وتم توقيع الاتفاقية في موقع بناء أول محطة قطار الركاب في وسط مدينة الفجيرة بمنطقة سكمكم.

ومن المقرر أن تقوم شركة كاف (CAF) الإسبانية بتصميم وتصنيع وتوريد وصيانة قطارات للركاب، وفق تصاميم مُطابقة للمعايير الأوروبية المعتمدة، حيث يتسع القطار الواحد لأكثر من 400 راكب، وتصل سرعته إلى 200 كيلومتر في الساعة.

وستوفر جميع قطارات الركاب درجات مختلفة للمقاعد، ما يمثل إضافة نوعية إلى منظومة حلول النقل العام على مستوى دولة الإمارات.

ومن شأن خدمات السكك الحديدية للركاب، أحد المشاريع الاستراتيجية الثلاثة في إطار البرنامج الوطني للسكك الحديدية، أن تسهل منظومة النقل العام في الدولة، وتعزز معايير الحياة والرفاهية لدى السكان، مع ضمان أفضل ممارسات الأمن والسلامة المعتمدة دولياً، حيث سيسهم قطار الركاب في تسهيل حركة النقل في الدولة بين مختلف المدن، بسرعة وكفاءة ودرجات عالية من الأمن والراحة، وبتكلفة مناسبة.

وتعتبر شركة كاف CAF الإسبانية، إحدى الشركات العالمية التي تتمتع بخبرة واسعة في قطاع السكك الحديدية، وخدمات نقل الركاب، تصل لأكثر من 100 عام، عملت خلالها على تطوير حلول متطورة لتعزيز تجربة سفر الركاب عبر القطار، وتزويدهم بمستويات عالية من الأمان والكفاءة والجودة.

كما وقّعت شركة الاتحاد للقطارات أخيراً ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة السكك الحديدية الوطنية الإسبانية «رينفي»، وشركتي «هاي سبيد وان»، و«جي بي رايل فاريت» البريطانيتين، بهدف تعزيز سبل التعاون تبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات في مجالات خدمات السكك الحديدية والعمليات التشغيلية لقطارات البضائع والركاب، وذلك خلال فعاليات معرض مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية 2022، الذي استضافته الشركة في مايو الماضي.

وفي فبراير الماضي، وقّعت الاتحاد للقطارات اتفاقية مع بنك أبوظبي الأول، لتمويل مشروع خدمات السكك الحديدية لنقل الركاب بقيمة 1.990 مليار درهم إماراتي، وذلك ضمن البرنامج الوطني للسكك الحديدية لدولة الإمارات، وبموجب الاتفاقية يتولى بنك أبوظبي الأول مهام المنظم الرئيس المعتمد للقرض.

اتفاقية لتوريد وصيانة قطارات الركاب بقيمة 1.2 مليار درهم.

«الاتحاد للقطارات» و«كاف» (CAF) الإسبانية توقعان اتفاقية لتصميم وتصنيع وتوريد وصيانة قطارات الركاب.

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