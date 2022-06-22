الإمارات للفلك : 30 يونيو غرة ذي الحجة والسبت 9 يوليو عيد الأضحى

المصدر: الشارقة -وام

قالت جمعية الإمارات للفلك إن هلال شهر ذي الحجة يولد فجر الأربعاء 29 يونيو الجاري الساعة 06:52 صباحا بتوقيت الإمارات ويكون لحظة غروب الشمس على ارتفاع 5 درجات من الأفق، ويغرب بعد غروب الشمس بقرابة 31 دقيقة وبالتالي فرصة رصده واردة.

وأوضح إبراهيم الجروان رئيس الجمعية أنه وفقا للحسابات الفلكية فان الخميس 30 يونيو الجاري غرة شهر ذي الحجة والجمعة 8 يوليو وقفة عرفة والسبت 9 يوليو عيد الأضحى المبارك

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