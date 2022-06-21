استعداداً للصيف.. كهرباء الشارقة تنفذ برنامج للصيانة الوقائية في 227 محطة لنقل الطاقة

المصدر: مينا غالي- الشارقة

نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة برنامجاً مكثفاً لأعمال الصيانة الدورية بعدد 227 محطة لنقل الكهرباء تضمنت 196 محطة جهد 33 كيلو فولت، و5 محطات للضغط العالي 220 كيلو فولت، و26 محطة 132 كيلو فولت بالإضافة إلى شبكة الضغط العالي بطول يتجاوز 1200 كيلو متر في مختلف أنحاء الشارقة كما تضمن البرنامج الصيانة الوقائية لتمديدات شبكة الكهرباء والمحولات في مختلف مناطق الشارقة وذلك استعداداً لاستقبال أشهر الصيف.

وأكد مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، المهندس حمد الطنيجي، أن الهيئة تعمل بكامل طاقتها لتنفيذ توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتطوير شبكات الكهرباء في جميع مناطق إمارة الشارقة وتحقيق الاستقرار والثبات في الشبكات وتوفير الخدمات بجودة عالية ومراجعة التمديدات وإجراء أعمال الصيانة والمتابعة المستمرة لجميع المحطات والشبكات.

وأوضح أن برنامج أعمال الصيانة الدورية والوقائية لمحطات نقل الطاقة يبدأ سنوياً من 1 أكتوبر حتى 15 مايو حتى يكون خلال أشهر الشتاء التي تشهد انخفاض في الأحمال مما يساهم في إجراء أعمال الصيانة دون تأثير على المتعاملين.

ويشمل البرنامج صيانة محطات ومحولات نقل الطاقة المنتشرة في مختلف مناطق إمارة الشارقة. وتولي الهيئة أهمية كبيرة لأعمال الصيانة الدورية والوقائية وتوفير قطع الغيار الأصلية وضمان جودتها للحفاظ على الأجهزة والمعدات والمحطات وضمان كفاءتها.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتطوير العمليات التشغيلية والفنية، التي تعمل على مراقبة الشبكة الكهربائية لمدينة الشارقة وتوفير مستلزمات التشغيل والصيانة للتقليل من الأعطال ومنعها من خلال إجراء العمليات الفنية اللازمة لذلك، بالإضافة إلى مراجعة وتنفيذ برامج الصيانة وتطوير وتحسين الشبكة الكهربائية والتعامل مع بعض الحالات الطارئة لانقطاع التيار الكهربائي بأسرع وقت ممكن .

وأكد نائب مدير إدارة نقل الطاقة، المهندس أحمد بني ياس، أن كافة أعمال الإحلال والتجديد والصيانة والتعديلات تعتمد على الفنيين والمهندسين بأقسام الصيانة بالهيئة مشيراً إلى أن تطبيق مفاهيم الصيانة الحديثة التي تشمل الصيانة الوقائية والصيانة التصحيحية تضمن كفاءة تشغيلية عالية مع أعلى درجات السلامة للعاملين وبأقل التكاليف.

وأضاف أن أعمال الصيانة الدورية تساهم في تعزيز كفاءة وأداء الشبكة الرئيسية وزيادة العمر الافتراضي لمعدات وممتلكات الهيئة وتقليل فترة تعطيل الأجهزة والمعدات وتقليل الانقطاعات وتعزيز مقومات السلامة في مكان العمل وتحسين الفعالية فكلما كانت الأنظمة في حالة جيدة، كان أداؤها وإنتاجها أفضل.

وأوضح رئيس قسم محطات 33 سيف أحمد العبيدلي، أن برنامج صيانة محطات نقل الطاقة جهد 33 كيلو فولت، والتي يبلغ عددها 196 محطة في مختلف أنحاء مدينة الشارقة يتطلب الحصول على تصريح العمل واتباع جميع إجراءات السلامة مع ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة والفحص البصري للمحولات والمفاتيح الكهربائية للتحقق من عدم وجود تسرب للزيت والغاز ومعالجة التسرب إن وجد واختبار درجة نقاء زيت المحولات الكهربائية واختبار درجة نقاء غاز العزل الكهربائي واختبار نظم الحماية الخاصة بالمحولات والمفاتيح الكهربائية والتحقق من جميع التوصيلات وأسلاك التحكم الكهربائية، والقواطع وضبط الوقت والتحقق من آلية عمل جميع المعدات والأجهزة الخاصة بالمحولات والمفاتيح الكهربائية والتنظيف الشامل والتشحيم والمفاتيح الكهربائية وتتضمن أعمال الصيانة الدورية لمحطات نقل الطاقة تبديل قطع الغيار وفحص وتغيير الزيوت وفحص كبسولات العزل الهوائية وفحص أجهزة الحماية الوقائية وفحص وإضافة غاز العزل للمفاتيح وفحص المكثفات والمحولات للتأكد من كفاءتها مما سيساهم في تحقيق الاستقرار والثبات لشبكات الكهرباء وتقديم الخدمات بأفضل المواصفات وتحسين الكفاءة.

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