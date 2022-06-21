وزارة شؤون الرئاسة: رفع الأعلام صباح يوم غدٍ بعد نهاية فترة الحداد على الشيخ خليفة "رحمه الله"

المصدر: أبوظبي -وام

أعلنت وزارة شؤون الرئاسة أن فترة الحداد الرسمي على فقيد الوطن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "رحمه الله" تنتهي مع نهاية اليوم الموافق 21 من شهر يونيو الجاري ، على أن ترفع الأعلام يوم غدٍ الأربعاء الموافق 22 من شهر يونيو الجاري الساعة التاسعة صباحاً.

رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأسكنه الفردوس الأعلى جزاء ما قدمه إلى شعبه وأمته.

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