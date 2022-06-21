المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فحص

طالب مراجعون لمركز تسجيل المركبات في المحيصنة، بزيادة عدد مسارب الفحص الفني للمركبات، إذ يضطر الكثير منهم إلى الانتظار فترات طويلة داخل المركبات، قبل وصولهم إلى الدور، بسبب الإقبال الكبير على المركز.

إبلاغ

دعا قراء الجهات الشرطية المعنية في الدولة، إلى تخصيص قنوات واضحة للإبلاغ بالفيديو والصور عن المخالفات التي يتم ارتكابها أمامهم، للحد من السلوكيات الخطرة لبعض السائقين المتهورين على الطرق.

قطط

رصد قراء في العديد من الأماكن، قيام البعض بوضع طعام خاص بالقطط على الأرصفة المجاورة للمباني السكنية، ما يتسبب بزيادة ملحوظة في أعداد القطط، التي قد تشكل تهديداً للصحة العامة، فضلاً عما تشكله من بؤر لمكاره صحية.

حافلات

طالب أولياء أمور طلبة، الجهات المرورية بالرقابة على سائقي حافلات المدارس، خصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة، إذ يعمد العديد منهم إلى تجاهل القواعد المرورية عند الانتقال بين المسارب، بجانب القيادة بسرعات أعلى من المحددة قانونياً.

مناهج

اقترح ذوو طلبة إعادة النظر في حجم المناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي المقبل، مع تقليص أيام التمدرس الأسبوعية، خلال أيام الجمعة، مشيرين إلى أن أبناءهم واجهوا ضغوطاً خلال الفصل الدراسي الثالث، لعدم كفاية الوقت المخصص لإنهاء المناهج.

إزعاج

جدد عملاء بنوك، شكواهم من الإزعاج الناجم عن الاتصالات المتكررة التي تصلهم من مندوبي المصارف، لتسويق القروض والمنتجات المالية المختلفة، مؤكدين أهمية تشديد الرقابة على مثل هذه التصرفات وتطبيق العقوبة المناسبة للحد منها.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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sekeek@emaratalyoum.com

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