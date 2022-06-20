عبدالله بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير خارجية إيران

المصدر: أبوظبي - وام

تلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية و التعاون الدولي اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان.

جرى خلال الاتصال تبادل وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك إضافة إلى بحث آفاق التعاون المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأشار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي إلى حرص دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على تعزيز أمن واستقرار المنطقة ودعم الجهود المبذولة كافة في هذا الصدد.

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