3 مراحل لتطوير مباني معهد الشارقة للسياقة

المصدر: مينا غالي - الشارقة

وجّه عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، سهيل سالم الكعبي، سؤالاً برلمانياً إلى بلدية مدينة الشارقة بشأن عدم استكمال إنشاء مبنى لمعهد الشارقة للسياقة في كل من مدينة الشارقة ومدينة الذيد رغم مباشرة أعمال البناء في ظل التوجيهات السامية والدعم المقدم من حكومة الشارقة لإنجازه.

بدوره، أكد مدير عام بلدية مدينة الشارقة، عبيد سعيد الطنيجي، أن البلدية وقعت اتفاق شراكة مع معهد الإمارات للسياقة لإدارة وتشغيل معهد الشارقة للسياقة، ومع انطلاق المعهد بحلته الجديدة مطلع عام 2018، بدأ تنفيذ إجراءات تطويرية من بينها تصميم مشروع تطوير مباني المعهد، والتي كانت عبارة عن ثلاث مراحل هي: المرحلة الأولى في إنشاء مبانٍ جديدة وتم الانتهاء منها في 2021 ومستخدمة حالياً في الفرع الرئيس بالشارقة، والمرحلة الثانية تطوير وتوسعة المبنى القديم، وبدأ العمل فيها بعد نقل الموظفين إلى المباني الجديدة في سبتمبر 2021 لضمان استمرارية خدمات المعهد، كما لاتزال الأعمال جارية ويتوقع الانتهاء منها في أغسطس المقبل، والمرحلة الثالثة إضافة حضانة مع حديقة داخلية وخارجية.

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