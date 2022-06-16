طول طرقات دبي أطول من نهر الأمازون الممتد في 5 دول بما يقارب 3 أضعاف

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن إجمالي طول الطرق التي أنجزتها يبلغ حاليا 18 ألف و475 كم، وهو ما يقارب 3 أضعاف طول نهر الأمازون الشهير الذي يجري في عدة دول في قارة أمريكا الجنوبية تضم البرازيل وبيرو وبوليفيا وكولومبيا وفنزويلا.

وتتضمن أحدث وأهم المشروعات التي انجزتها الهيئة مشروع تطوير طريق دبي العين الذي افتتحته في نهاية الشهر الماضي، بكلفة إجمالية بلغت ملياريّ درهم، وتم تنفيذه في إطار الخطة الاستراتيجية للنقل في إمارة دبي. ويمتد الطريق بطول 17 كيلومتراً، من تقاطع طريق دبي-العين مع شارع الإمارات إلى تقاطع بوكدرة مع شارع رأس الخور. وشمل المشروع توسعة الطريق من 3 إلى 6 مسارات في كل اتجاه، إذ بلغ إجمالي طول الجسور ومتحدراتها 11 ألف و500 متر، بالإضافة إلى إنشاء شارع خدمات على جانبي الطريق لرفع مستوى السلامة المرورية. وتطوير ست تقاطعات رئيسة.

وكان طريق سيح الدحل أيضا من بين آخر مشروعات الطرق التي انجزتها الهيئة، حيث افتتح ايضا الشهر الماضي في تاريخ 24 مايو. وتم تطوير وتوسعة شارع سيح الدحل الذي يربط بين شارع سيح السلم ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية عبر تنفيذ طريق جديد بطول 11 كم يتألف من مسارين بكل اتجاه وجزيرة وسطية و3 دوارات لتسهيل الحركة في جميع الاتجاهات وسيربط الطريق مع مداخل بحيرات القدرة.

وكان من اهم مشروعات الطرق التي نفذها الهيئة في السنوات الأخيرة، مشروع الطرق المؤدية الى منطقة المعرض الدولي اكسبو 2020 الذي نفذ على 6 مراحل بتكلفة إجمالية قدرت ب 3 مليار درهم. وتضمن المشروع تنفيذ جسور بطول كيلومتر و400 متر، وطرق بطول قرابة 8 كيلومتر. وتبلغ عدد مسارات شارع إكسبو 6 مسارات في كل اتجاه، بطول 3 كيلومترات، ويتم تطوير شارع الإمارات بطول قرابة 5 كيلومترات، وتحويل الدوار القائم سابقاً على تقاطع شارع الإمارات مع شارع إكسبو، إلى تقاطع مجسر، يوفر حركة مرورية حرة في جميع الاتجاهات.

يذكر ان هيئة الطرق والمواصلات في دبي تعمل حاليا على مشروعين قيد التنفيذ من مشاريع تطوير البنية التحتية للطرق في دبي، وهما مشروع تطوير شارع المنامة، الذي يتضمن تحويل الدوارات القائمة إلى تقاطعات محكومة بإشارات ضوئية، وسيتم إنجازه في سبتمبر المقبل، ومشروع تطوير تقاطع المدينة الأكاديمية على شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، ويتوقع إنجازه في ديسمبر المقبل، وسيتم مستقبلاً تطوير شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، في الجزء الممتد من المدينة الأكاديمية، حتى تقاطعه مع شارع العوير.

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