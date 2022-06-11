بالفيديو: كيف تحمي نفسك من السرقة في وسائل النقل العام؟

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

1. حافظ على مسافة مناسبة بينك وبين الآخرين قدر الإمكان.

2. لا تضع محفظتك أو هاتفك المحمول في الجيب الخلفي لأنه يسهل مهمة السارق.

3. لا تحمل حقيبة سهلة الفتح وبفضل ارتداؤها من الأمام أو حملها باليد.

4. كن يقظاً إذا لاحظت أحدهم يصر على الحديث إليك ربما يكون أسلوب إلهاء ليقوم شريكه بسرقتك.

5. لا تقم بتفقد أي ممتلكات ثمينة بشكل واضح حتى لا تلفت انتباه أحدهم إلى مكان وجودها ويفضل عدم حمل مثل تلك المقتنيات في وسائل النقل.

6. احذر من الشخص الذي يلتفت حوله بشكل غير اعتيادي.

7. إذا أردت أن تقرأ كتابا أو تتابع شيئاَ على الهاتف قم بتأمين أمتعتك بشكل جيد لأن ذهنك سيكون بغيرها.

8. يفضل ألا تحمل من النقود إلا ما تحتاجه ليومك حتى لا تكون وطأةُ السرقة كبيرة عليك في حالة تعرضت لها

كيف تحمي نفسك من السرقة في وسائل النقل العام؟#الإمارات_اليوم pic.twitter.com/VjNYPRVu4k — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) June 11, 2022

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