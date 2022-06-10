«إسكان الشارقة» يبت في 1363 طلباً العام الماضي

المصدر: مينا غالي ■ الشارقة

كشف تقرير صادر عن برنامج إسكان الشارقة، عن أن إجمالي قرارات الدعم السكني للعام الماضي بلغت 1363 طلباً، انقسمت إلى 400 قرار بناء جديد، و46 استكمال مسكن، و62 مسكن جاهز، وسبعة إضافة وتوسعة، و10 إضافة وصيانة، و37 صيانة و22 صيانة طارئة، وطلباً واحداً لشراء مسكن، وسبعة وحدات سكنية مصغرة، فيما تم إلغاء 592 طلباً، بينما بلغ عدد الطلبات غير المستوفية لشروط الدعم السكني 179 طلباً.

في سياق متصل، أعلن برنامج إسكان الشارقة، أمس، أن الذين سبق لهم التسجيل لدى برنامج الشيخ زايد للإسكان للحصول على الدعم السكني، سيتم اعتماد تاريخ تقديم طلباتهم نفسه لدى برنامج إسكان الشارقة، لغرض دراستها وفق الأصول المتبعة.

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