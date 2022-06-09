«دبي للإعلام» تستعد لمشاركة متميزة في «الكونغرس العالمي للإعلام»

المصدر: موقع الامارات اليوم

قال المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في «مؤسسة دبي للإعلام» أحمد المنصوري، أن جناح المؤسسة المشارك في«الكونجرس العالمي للإعلام»، الذي تستضيفه العاصمة أبو ظبي خلال الفترة من 15-17 نوفمبر المقبل يؤكد حرص المؤسسة على التفاعل المتميز في الورش والاجنحة والمعرض لإبراز واقع الاعلام المحلي وتطوره.

جاء ذلك خلال ورشة عصف ذهني للمذيعين والإعلاميين في المؤسسة نظمتها مؤسسة دبي للإعلام استعدادا للمشاركة في الكونغرس العالمي للإعلام بأبوظبي نوفمبر المقبل حضرها أحمد المنصوري المدير التنفيذي لقطاع التلفزيون والإذاعة في «مؤسسة دبي للإعلام» وعلي عبيد مدير مركز الأخبار في المؤسسة وقرابة 50 إعلاميا.

وقدم المشاركون في ورشة العصف الذهني أفكارا أساسية تتضمن ضرورة وجود مختبر إعلامي حاضن للمواهب الإماراتية، وانشاء متحف مصغر يضيء دور الإذاعة والتلفزيون وتطورها بين الماضي والحاضر عبر صور ومقاطع مسموعة ومقتنيات، بالإضافة الى تقديم ورش تفاعلية ومناظرات والتركيز على استشراف المستقبل الإعلامي، والإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي، كما شكلت المقترحات أفكارا لاستقطاب طلبة الجامعات والمدارس والحرص على توظيف الذكاء الاصطناعي في الجناح، واستخدام هول وغرام الواقع الافتراضي.

وقال مدير مركز الأخبار في المؤسسة عبد الله عبيد، أن اجتماعات تنسيقية جرت للمؤسسات الإعلامية على اختلافها حيث أبدى الجميع حرصه للمساهمة في إنجاح الحدث النجاح المطلوب.

وأكد أن خبرة الكوادر في المؤسسة خرجت بأفكار غير تقليدية استنادا الى تجاربهم السابقة في تغطية منتديات إعلامية، مضيفا أن باب المشاركة بالأفكار سيبقى مفتوحا لتلقي مزيدا منها، مبديا تفاؤله بالخروج بمقترحات بناءه خارج إطار المشاركة التقليدية.

وقالت مديرة إدارة التسويق في قطاع النشر بالمؤسسة خديجة اليوسف، أن الورشة تم تنظيمها في سياق استعداد المؤسسة للمشاركة في «الكونغرس العالمي للإعلام»، مشيرة الى خروجهم بجملة من الأفكار المهمة التي تعكس التفرد الذي تعيشه دبي في شتى القطاعات والمجالات ومنها الإعلام المحلي.

وأفادت أنه سيتم جمع كافة الآراء المطروحة وصياغتها لاعتماد المبادرات والأفكار النوعية لغايات تمثيل المؤسسة بصورة متميزة الى جانب عدد كبير من المؤسسات والجهات الإعلامية المحلية والعالمية، لافتة الى تشكيل لجنة داخل المؤسسة لوضع خطة وبحث سبل وأجندة العمل على الكونجرس خلال أيام انعقاده الثلاثة، قائلة:" نسعى لمشاركة استثنائية بكل المقاييس سواء من ناحية التغطية او المشاركة الحية لكوادرنا في الجلسات والورش والمعرض والمنتدى وكافة الفعاليات المصاحبة في الحدث الذي يأخذ منحى عالميا أكثر منه محليا.

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