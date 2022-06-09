ابتداء من اليوم .. أصحاب رخص القيادة السنغفورية يمكنهم استبدالها في معاهد التعليم في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي انه ابتداءً من اليوم، سيتمكن أصحاب رخص القيادة السنغافورية من الحصول على رخصة قيادة صادرة من إمارة دبي من خلال تقديم الطلب عبر معاهد تعليم القيادة بدلاً من مراكز إسعاد المتعاملين. وتمتد صلاحية الرخصة الإماراتية الصادرة بموجب استبدال عام واحد لمن لم يتجاوز عمره 21 عاما وعامان للمتعاملين الذين يبلغون من العمر 21 عاماً أو ما فوق. وتضم المستندات المطلوب تقديمها مع طلب الاستبدال كل من رخصة القيادة الأصلية للدول المستثناة، وعلى أصحاب رخص القيادة الورقية إحضار رسالة من القنصلية، بالإضافة الى نسخة الكترونية عن نتيجة فحص النظر، والهوية الإماراتية الأصليّة سارية المفعول، وايضا ترجمة قانونية للرخصة الأصلية في حال كانت بغير اللغة العربية أو الإنجليزية.

ويمكن للمتعاملين انجاز معاملاتهم وفقا للإجراءات التالية:

يُقدّم المتعامل الوثائق المطلوبة في معهد تعلّم القيادة.

يتم التأكد من صحة بيانات رخصة القيادة.

يتم فتح ملف مروري إذا كان المتعامل يقدّم الطلب للمرّة الأولى.

يتم حجز موعد لإجراء فحص المعرفة.

يدفع المتعامل الرسوم المتوجّبة في المركز.

يتم إرسال نسخة إلكترونية من الإيصال إلى البريد الإلكتروني المسجّل في النظام كما يتم إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف تحتوي على رابط لتحميل نسخة من إيصال المعاملة.

في حال اجتياز المتعامل لفحص المعرفة، تُطبَع رخصة القيادة وتُسلَّم إلى المتعامل.

رسوم الخدمة

وحددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي رسوم الخدمة بالنسبة لأصحاب الرخص السنغافورية بما يلي:

200 درهم رسم فتح ملف تعلم.

100 درهم رسم إصدار استمارة تعلم.

50 درهماً دليل القيادة الآمنة.

400 درهم رسم فحص المعرفة الفوري.

300 درهم رسم إصدار رخصة القيادة.

20 درهماً رسم الابتكار والمعرفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news