رئيس الدولة يستقبل رئيس توغو

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم - في قصر الشاطئ رئيس جمهورية توغو الصديقة، فور غناسينغبي

ورحب صاحب السمو رئيس الدولة بزيارة فخامة رئيس توغو الذي قدم تعازيه ومواساته إلى سموه وشعب دولة الإمارات في وفاة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مشيداً بدور الفقيد في مسيرة التنمية الحضارية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات.

كما هنأ فخامة فور غناسينغبي..صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتوليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة متمنياً لسموه التوفيق في قيادة الدولة نحو آفاق جديدة من التطور والتنمية في مختلف المجالات..وعبر عن تطلع بلاده إلى توسيع قاعدة المصالح المشتركة مع دولة الإمارات.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لرئيس توغو لما أبداه من مشاعر طيبة تجاه دولة الإمارات وشعبها وتمنى له موفور الصحة والسعادة ولبلاده التقدم والازدهار.

وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات الصداقة وفرص التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة والتي تخدم عملية التنمية في البلدين..كما تبادلا وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء..سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة.

فيما حضره من جانب جمهورية توغو الوفد المرافق للرئيس والذي يضم أفوه أتشاه ـ ديدجي وزير النقل والسكك الحديدية،الوزيرة أبلامبا أهويفافي جونس أمين عام في رئاسة الجمهورية ، وساني يايا وزير الاقتصاد والمال، و محمد سعد أورو سفير توغو غير المقيم في الدولة.

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