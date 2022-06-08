"الشارقة للتّميّز التّربويّ" تستحدث آليات جديدة لتسهيل استقبال طلبات الترشح

المصدر: الشارقة - مينا غالي

كدت جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ التّابعة لمجلس الشارقة للتّعليم أنّ البوابة الإلكترونيّة المخصصة لاستقبال طلبات التّرشّح للراغبين في المنافسة على فئات الجائزة التي أعدّت من خلال تطوير الموقع الإلكترونيّ الذي شكّل إضافة نوعيّة للجائزة، وذلك في سياساتها الرامية إلى تسهيل عملية التّقدّم والتّرشّح لكافة فئات.

ويأتي ذلك بعد أن سعت الجائزة إلى تطوير الموقع الإلكترونيّ للجائزة www.award-shj.aeباستحداث آليات جديدة لبوابة المشترك كرفع الملفات، وتحميل المشاركات، وتقليص خطوات رفع الأدلة والعمل على استلام كافة المتطلبات وعمليات التقييم والتحكيم للوصول إلى جائزة بلا أوراق حيث يعدّ موقع إلكترونيّ متكامل تسعى الجائزة من خلاله إلى تسهيل وتطوير وتحقيق أعلى معايير الجودة والتّميّز .

وأكدت مدير جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ علياء الحوسني، أنّ الجائزة تعمل على تطوير موقعها الإلكترونيّ بشكل دائم؛ ليسهم في التّواصل مع الميدان الترّبويّ، ويعمل على تحقيق رؤاها وسياساتها في دعم تميز مسيرة التّعليم ترجمة لرؤية صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة .

وأفادت أنّ الموقع الإلكترونيّ يقدّم نظرة متكاملة عن الجائزة وأهميتها ودورها ، وهو مرجع أساس لفئات الجائزة ومعاييرها فهو يضمن المعرفة الشاملة لشروط التّرشّح والمرفقات المطلوبة وآليات التّقدّم والجدول الزمنيّ للجائزة.

وأشارت الحوسني إلى أنّ موقع الجائزة خطوة رائدة لخلق بيئة داعمة للتمييز، وعامل فاعل وهام في نشر ثقافة التّنافس، وتعزيز الاتجاهات الإيجابيّة لبث روح التّنافس في المؤسسات التّعليميّة.

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