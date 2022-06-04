رئيس الدولة يزور حاكم رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - وام

زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.. وذلك في إطار الزيارات الأخوية والتواصل والتشاور المستمرين اللذين يحرص على تعزيزهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات سيراً على نهج المؤسسين.

وتبادل سموهما ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر ند الحبّي ــ الأحاديث الودية الأخوية والتي تتعلق بمسيرة الوطن المباركة وشؤون المواطن وكل ما من شأنه الارتقاء بجودة حياة المجتمع وسعادته.

وأكد سموهما أن الاهتمام بالإنسان مبدأ أصيل في فكر قيادة الدولة منذ تأسيسها انطلاقا من رؤية الآباء المؤسسين "رحمهم الله" الذين اعتبروا المواطن حجر الأساس في مواصلة مسيرة البناء والتقدم والتطور وتحقيق طموحات الوطن وتعزيز مكتسباته.. سائلين المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات وشعبها الرخاء والاستقرار ويوفق قيادتها لما فيه خير الوطن وشعبه.

حضر اللقاء.. سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي عضو المجلس التنفيذي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة والشيخ عمر بن صقر القاسمي والشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك والشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

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