رئيس الدولة ونائبه يهنئان ملكة الدنمارك باليوم الوطني لبلادها

المصدر: أبوظبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى الملكة مارغريت الثانية ملكة مملكة الدنمارك وذلك بمناسبة اليوم الوطني لبلادها.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى الملكة مارغريت الثانية.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى ميته فريدريكسن رئيسة وزراء مملكة الدنمارك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news