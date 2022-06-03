«صواب» يحذر من انتشار أكاذيب المتطرفين عبر «التواصل»

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

حذّر مركز «صواب»، من الأكاذيب التي تروجها الجمعات المتطرفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، داعيا الأفراد إلى أخذ الحيطة والحذر من نشر روابط ومقاطع مجهولة المصدر.

وأكد المركز عبر تغريدات بثها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، على أهمية يقظة الأفراد، إذ تنتشر أكاذيب أتباع الضلال على كافة المنصات لتستغل الأبرياء

وحذر «صواب» الأفراد من نشر أي رابط أو مقطع أو وثيقة مجهولة المصدر، إذ قد يساهم ذلك في نشر الفكر الضال الذي يهدد الأجيال، منبها أن المتطرفون يعملون على تمزيق المجتمعات عبر تغذية الكراهية، ولكن بتضامننا وتواصل جهودنا نحو تعزيز التسامح سنحمي التنوع ونهزم فكرهم الضال.

وأشار إلى أن رصاصة يطلقها متطرف قد تقتل في الحال، إلا أن نشر الفكر المتطرف يقتل ويدمر حياة أجيال، " فلا تساهم في نشر دعايات أتباع الضلال، اجعلها تقف عندك".

ونبه مركز «صواب» إلى أهمية اليقظة لحماية جيل المستقبل، فعالمنا يتطور ومعه يطور المتطرفون وسائل استقطابهم لإرهابيين جدد عبر الإنترنت وغيره من الوسائل.

ونبه إلى أن بعض التحديات النفسية قد تمهد الطريق إلى التطرف الفكري والإرهاب، ويمكن تدارك الكثير من تلك التحديات بالاهتمام بالصحة النفسية في وقت مبكر.

دعا إلى الإسهام في الحد من خطر أتباع الضلال، من خلال الإبلاغ عن الدعايات المتطرّفة على شبكات التواصل الاجتماعي.

ودأب مركز «صواب» منذ إطلاقه في يوليو 2015، على دعم جهود الحكومات والمجتمعات والأصوات الفردية للمشاركة بشكل استباقي في التصدي للتطرف عبر الإنترنت، وذلك بالترويج لروايات بديلة إيجابية للكراهية والعنف.

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