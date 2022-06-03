بلدية دبي تطلق الخرائط الرقمية عالية الدقة للمركبات ذاتية القيادة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت بلدية دبي عن بدء مركز نظم المعلومات الجغرافية التابع لها، المصدر الرسمي لإعداد الخرائط الرقمية الداعمة للخدمات والأنشطة العامة والخاصة بالإمارة، في تنفيذ مشروع إعداد وتصميم خرائط رقمية عالية الدقة، بهدف استخدامها في المركبات ذاتية القيادة، انسجاماً مع أهداف ورؤية حكومة دبي الذكية في دعم التحول الرقمي لقطاعات المرافق العامة، وجعل دبي المدينة الأفضل للحياة في العالم، وتعزيزاً لرؤية البلدية أن تكون رائدة لمدينة عالمية.

ويستهدف المشروع إعداد وتصميم الخرائط وفق معايير قياسية، تتناسب مع سمات إمارة دبي، وأحدث المعايير العالمية لاستخدامها من الشركات التي تقدم حلولاً متخصصة للمركبات ذاتية القيادة، والتي يُتوقع أن تمثل نسبة عالية من الحركة المرورية في دبي مستقبلاً. ويعمل مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية بشكل متواصل على التنسيق مع الشركاء والجهات المعنية، بهدف تعزيز مبادئ التكامل في إعداد الخرائط عالية الدقة، لضمان تنفيذها بالشكل الأمثل، وفقاً للمواصفات والمعايير والمتطلبات المحددة، ما يتيح لمستخدمي الخرائط التمتع بتجربة مثالية.

• المركبات ذاتية القيادة ستمثل نسبة عالية من الحركة المرورية في دبي مستقبلاً.

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