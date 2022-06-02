حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري

المصدر: الشارقة - الامارات اليوم

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوما أميريا، بشأن فض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

ونص المرسوم الأميري رقم /38/ لسنة 2022م، على أن يُفض دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بعد الانتهاء من نظر جدول أعمال جلسة يوم الخميس 16 ذو القعدة 1443 هجرية الموافق 16 يونيو 2022 .

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