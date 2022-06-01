معاهد جديدة لتعليم السياقة في دبي وتطوير سياسة ترخيصها

المصدر: هنادي أبونعمة ■ دبي

كشف مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، أحمد محبوب، عن ترخيص مجموعة جديدة من منشآت تعليم قيادة المركبات في دبي واستحداث تراخيص لممارسات تعليمية جديدة تتعلق بتقنيات متطورة للتدريب والفحص، تلبية لتزايد عدد السكان في الإمارة، وبناء على دراسات أجرتها الهيئة لتقييم أنشطة معاهد التعليم وقياس طاقتها الاستيعابية، وأظهرت تزايد الطلب على إصدار رخص قيادة المركبات.

وأكد محبوب لـ«الإمارات اليوم» أنه يَجري العمل على الانتهاء من متطلبات بدء العمليات التشغيلية في أربعة مواقع جديدة لتعليم قيادة المركبات في إمارة دبي، تتضمن معاهد جديدة وأفرعاً لمعاهد معتمدة، منوهاً بأن تعليم وتدريب قيادة المركبات في دبي يخضع لنظم وصلاحيات معاهد التدريب المرخصة من قبل الهيئة التي تشرف وتراقب عملها لضمان التزامها بالشروط والمعايير.

وأفاد بأن الهيئة حدثت سياسة ترخيص المعاهد عبر اعتماد نشاط جديد يتعلق بترخيص مواقع الفحص المستقلة وساحات الفحص الذكية، وفقاً للمعايير والشروط التي وضعتها مؤسسة الترخيص بالاستناد إلى أفضل الممارسات العالمية ضمن المشروعات التطويرية التي نفذتها حديثاً في قطاع تعليم قيادة المركبات.

وأكد محبوب أن الهيئة تتولى توفير الدعم الدائم لعمليات التدريب والفحص المقدمة في معاهد تعليم القيادة عبر مركز ترخيص السائقين الذكي، الذي يقوم بمراقبة ومتابعة جميع إجراءات التدريب وفحوص القيادة، بالإضافة إلى استفسارات المتعاملين المتعلقة بالتدريب والفحص.

وكانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بدأت قبل أربع سنوات بتطبيق الفحص الذكي في امتحان فحص القيادة، الذي يخضع له المتدرب في المرحلة الأخيرة من الاختبارات العملية، المطلوب اجتيازها لحصوله على رخصة قيادة، بهدف ضمان الشفافية والدقة في التقييم، ورفع مستوى مهارات القيادة للسائقين، وتوفير منصة للمتابعة المباشرة والتدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص، إذ توجد كاميرات داخل مركبات الفحص والتدريب يتم الاستعانة بها للمراجعة ومراقبة أداء المدربين.

وأفاد محبوب بأن الهيئة وضعت خارطة طريق لترقية جميع الأنظمة المعنية بخدمات التدريب والفحص للمساهمة في تطوير الشراكة مع قطاع معاهد تعليم القيادة بشكل فعال بما يضمن المساهمة في تحسين تجربة المتعاملين. وتابع أن مؤسسة الترخيص في الهيئة تحرص على تبسيط وتسهيل خدمات ترخيص السائقين ضمن برنامج التحول الرقمي، من خلال إعادة تصميم الخدمة ورحلة المتعامل بما يتناسب مع متطلباته من جهة، ومع رقمنة هذه الخدمات عبر توفيرها على القنوات الذكية من جهة أخرى، الأمر الذي يسهم بدوره في تخفيض زيارات المتعاملين للمراكز.

فحص الطريق

يُعد فحص الطريق، وهو الفحص النهائي في مجموعة الاختبارات العملية المطلوب اجتيازها للحصول على رخصة قيادة، فحصاً دقيقاً ومهماً، لذلك عملت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على أتمتة عدد من إجراءاته، لا سيما الأجزاء التي تخدم عنصرَي الشفافية والدقة في وضع النتائج النهائية للفحص.

إجراءات

تشمل الإجراءات المتبعة لتعلم قيادة المركبات في الدولة، فتح ملف مروري في إحدى مدارس تعليم قيادة السيارات المسجلة بالإمارة، وإجراء فحص نظر في أحد المراكز المعتمدة، وإتمام جميع الحصص المطلوبة للتدريب على القيادة، واجتياز جميع الاختبارات، ومن ثم الحصول على رخصة القيادة.

• تبسيط وتسهيل خدمات ترخيص السائقين ضمن برنامج التحول الرقمي.

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