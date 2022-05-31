«الصحافيين الإماراتية» تفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي للصحافيين

المصدر: وام

فازت جمعية الصحافيين الإماراتية بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي للصحافيين (اتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادئ) الذي تم الإعلان عن تاسيسه اليوم.

وفاز بالمقعد محمد الحمادي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحافيين بعد تقديم ترشحه في الانتخابات التي جرت صباح اليوم خلال المؤتمر العام ال 31 للاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط.

وقال الحمادي إن هذا الفوز هو انجاز لجميع الصحافيين في دولة الإمارات ويؤكد في الوقت نفسه على مكانة الصحافة الإماراتية بين الصحافة الآسيوية والدولية ويؤكد من جديد على دور جمعية الصحافيين الإماراتية التي تعتبر شريكا حقيقيا للجمعيات والنقابات الصحفية في آسيا وفي العالم.

وأكد الحمادي أهمية مشاركة الجمعية فى المؤتمرات الدولية التى تخص الصحافة و الصحافيين مع ضرورة مشاركة الشباب فيها من أجل تنمية مواهبهم الصحفية والاحتكاك بالصحافة الدولية.

ويجتمع المندوبون المشاركون في المؤتمر يوم غد الأربعاء، لمناقشة أفضل ممارسات العمل النقابي.كما سيعقد جلسة خاصة للاحتفال بالذكرى الثلاثين لإنشاء صندوق السلامة المهنية للاتحاد الدولي للصحفيين، واستعراض أهم ما قدمه الصندوق لخدمة ومساعدة الصحفيين المعرضين للخطر على مدار العقود الثلاثة الماضية.

كما سيناقش المشاركون برنامج عمل الاتحاد الدولي للصحافيين للفترة 2022-2025 ويصوتون على تبنيه.

وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحافيين يونس مجاهد: "إن هذا المؤتمر الذي يعقد مرة كل ثلاث سنوات، يفتح المجال للنقابات الاعضاء اللقاء ومناقشة برنامج عمل الاتحاد وانتخاب قيادته الجديدة.

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