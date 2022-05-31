رئيس الدولة: رعاية أسر الشهداء وأبنائهم على قمة أولوياتنا

المصدر: وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم - في مجلس قصر البحر - وفد مكتب شؤون أسر الشهداء وواحة الكرامة يرافقهم الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء.

وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث الودية واطلع على مبادرات المكتب النوعية المتواصلة وبرامجهه لدعم أسر شهداء الوطن.

وقال سموه إن مسؤولية متابعة شؤون أسر الشهداء وأبنائهم وتأمين جميع أشكال الرعاية الشاملة سيظلان على قمة أولوياتنا ..مؤكداً حرص سموه على التواصل المباشر معهم وتلبية احتياجاتهم ودعمهم وتمكينهم.

وأعرب الوفد عن اعتزازه بخدمة أسر شهداء الوطن ..مثمنين الدعم والاهتمام المتواصلين اللذين يوليهما صاحب السمو رئيس الدولة، إلى أسر الشهداء وأبنائهم.

حضر مجلس قصر البحر .. سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

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