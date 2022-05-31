شرطة عجمان تفحص مقطورات القوارب في جمعية الصيادين

المصدر: مينا غالي ■ عجمان

عززت القيادة العامة لشرطة عجمان، مبادرة فحص وتسجيل مقطورات قوارب الصيادين بجمعية الصيادين، بالتعاون مع هيئة النقل ممثلة بمركز سبيد لفحص الآليات، تحقيقاً لأهداف وزارة الداخلية الاستراتيجية المتمثلة بجعل الطرق أكثر أمناً، وتعزيز إسعاد الجمهور حول الخدمات المقدمة.

وقال رئيس قسم ترخيص الآليات، النقيب علي محمد النعيمي، إن المبادرة تتضمن فحص جميع المقطورات، والتأكد من مطابقتها لاشتراطات السلامة، للتسهيل على الصيادين وإتمام إجراءات فحص وترخيص المقطورات في جمعية الصيادين بعجمان دون الحاجة للانتقال إلى مركز خدمات ترخيص الآليات والسائقين، وذلك للحد من وقوع حوادث سقوط مراكب أثناء النقل وما ينجم عنها من عرقلة لحركة السير وتضرر المركبات، داعياً الصيادين إلى التعاون مع شرطة عجمان لإنهاء إجراءات ترخيص المقطورات.

من جانبه أكد مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، عمار حسن الشاعر، حرص هيئة النقل على تعزيز التعاون المشترك مع الشركاء في كل المجالات، لضمان تحسين وتطوير جودة الخدمات المقدمة للجمهور وتسهيل إجراءات الحصول عليها.

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