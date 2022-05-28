نقل عجمان: خدمات الفحص الفني للمركبات طوال أيام الأسبوع قريباً

المصدر: مينا غالي-عجمان

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تقديم خدمات الفحص الفني للمركبات طوال أيام الأسبوع قريباً.

وذكرت الهيئة، أن مواعيد عمل مركز سبيد لفحص المركبات الحالية هي: من الأحد إلى الخميس من السابعة والنصف صباحاً حتى التاسعة مساءً، ويوم الجمعة فترتان؛ الصباحية من 7.30 صباحاً وحتى الثانية عشرة مساءً، والمسائية من 4.30 مساءً وحتى التاسعة، على أن يكون يوم السبت عطلة نهاية الأسبوع.

وأعلنت هيئة النقل بعجمان أخيراً عن نتائج مؤشر السعادة للربع الأول من عام 2022 لمتعاملي مركز سبيد لفحص و تسجيل المركبات بلغت 95.36% و ذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية للهيئة التي تسعى لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن أعلى معايير الخدمات الحكومية.

وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة الخدمات التجارية أحمد صقر المطروشي، أن مركز سبيد يسعى إلى تقديم خدمات الفحص الفني للمركبات وفقاً لمعايير الفحص المعتمدة.

وأكد المطروشي أن الهيئة تحرص على تطوير خدمات المركز بشكل مستمر من خلال تقييمات العملاء عن الخدمات المقدمة لهم والاستماع لاقتراحاتهم ولملاحظاتهم والعمل عليها، وذلك لتقديم خدمات تنافسية ذات كفاءة عالية لتحقيق رؤية عجمان.

وكشف المطروشي أن هيئة النقل تستعد لإطلاق المرحلة الثانية من مشروع مركز سبيد لتقديم خدمات الفحص الذكية من خلال توظيف الذكاء الصناعي و الذي يهدف إلى تعزيز معايير جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين لتحقيق رؤية الهيئة (نقل آمن و مستدام و متطور).

وأشار مدير مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات عمار حسن الشاعر، أن الهيئة تسعى لتطوير تجربة المتعامل بطريقة متميزة من خلال تحليل نتائج إستبيان مؤشر السعادة بشكل دوري مما يسهم في إيجاد خدمات ذكية ومتطورة تفوق توقعات المتعاملين.

وأضاف الشاعر أن مركز سبيد هو أول مركز على مستوى الدولة يطبق خاصية الدفع الرقمي واستلام شهادة الفحص عبر الرسائل النصية دون حاجة للتعامل مع موظف الخدمة أو الانتظار.

كما يقدم مركز سبيد خدمات متنوعة على مستوى عالٍ من الجودة والتميز للمتعاملين وتشمل خدمات الفحص الفني للمركبات الخفيفة والثقيلة، المقطورات، الدراجات النارية، تصاريح الطلاء والسمكرة بجانب خدمات ترخيص المركبات وتأمين المركبات، وخدمات مصنع لوحات الأرقام.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر المركز خدمة «الريكفري» والتي تساعد العميل على إجراء الفحص الفني للمركبة دون حاجته لزيارة المركز، وذلك من خلال نقل المركبة من مقر تواجده إلى المركز وإنهاء كافة إجراءات الفحص الفني وإرجاعها بعد ذلك إلى مقر العميل مجدداً.

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