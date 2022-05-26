مواصلات رأس الخيمة توفر 4 خطوط نقل عام داخلي

المصدر: مصباح أمين ■ رأس الخيمة

أعلنت هيئة رأس الخيمة للمواصلات، عن توفير خدمة النقل العام الداخلي بالحافلات من خلال تشغيل أربعة خطوط تغطي مواقع جغرافية وحيوية مختلفة في الإمارة بهدف توفير شبكة نقل آمنة ومتكاملة تسهم في انسيابية التنقل السهل يلبي احتياجات كل فئات المجتمع.

وأوضحت أنها تعتزم تطبيق المرحلة النهائية من مشروع العدادات والكاميرات الذكية في مركبات الأجرة للمشاركة في تعزيز أنظمة المواصلات الذكية وتعزيز المنظومة الأمنية في الإمارة.

وأكد مدير عام الهيئة، المهندس إسماعيل حسن البلوشي، أهمية هذه الأنظمة الذكية في رفع مستوى جودة خدمات النقل ما يسهم في رفع جودة الحياة للسكان.

وأشار إلى أن نظام العدادات الذكية يعتبر من أحدث التكنولوجيا الخاصة بمركبات الأجرة والتي تعمل بنظام الذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات التشغيلية لأسطول المركبات، كما أنها ستكون مرتبطة بمركز تحكم ورقابة ذكي ما يعزز من منظومة المدينة الذكية.

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