شرطة الشارقة تهيب بالسائقين توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الغبار

المصدر: مينا غالي - الشارقة

دعت القيادة العامة لشرطة الشارقة، السائقين، لتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة نظراً لتكوّن الغبار، وتراكم الأتربة.

وطالبت شرطة الشارقة، بترك مسافات كافية بين المركبات وتخفيف السرعات والحرص على التعامل مع الطريق بحذر حرصا على سلامتهم.

وكان قد أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن موجة الغبار المحمل التي شهدتها بعض مناطق الدولة، أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر.

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