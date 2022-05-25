«الخدمة الوطنية»: لا تغيير في مكافآت المجندين بعد تقليص المدة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

أكدت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية أنه لا يوجد تغيير في المكافأة المالية المخصصة للمجندين، عند تطبيق قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية في سبتمبر المقبل، لتصبح 11 شهراً، مشيرة إلى أن القرار لا يشمل الحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، إذ تبلغ مدة الخدمة لهذه الفئة ثلاث سنوات.

وأعلنت وزارة الدفاع في وقت سابق من مايو الجاري عن تعديل مدة الخدمة الوطنية للمجندين الذكور، لتصبح مدتها 11 شهراً للحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها فأعلى، وثلاث سنوات للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، و11 شهراً للمجندات من الإناث، وذلك بموجب القرار رقم 15 لسنة 2022.

وأجابت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، على أبرز الأسئلة الشائعة حول قرار تعديل مدة برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، مؤكدة أن الخدمة الوطنية لاتزال اختيارية بالنسبة للإناث، ومدتها 11 شهراً، بغض النظر عن المؤهل العلمي.

وذكرت أنه سيتم التطبيق قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية اعتبار من الدفعة 18، المقرر انعقادها في سبتمبر المقبل، مؤكدة أنه لا يوجد تغيير على فترات الاستدعاء السنوي للتدريب الانعاشي، ولا يوجد تغيير كذلك على قيمة المكافأة المالية للمجندين، بسبب تقليص مدة الخدمة الوطنية.

ونبهت إلى أنه تم إلغاء خيار استكمال الدراسة الجامعية أثناء الخدمة الوطنية، وكذا إلغاء إمكانية إيقاف البرنامج بعد التدريب الأساسي لفئة الطلبة الحاصلين على 90% فأعلى في الثانوية العامة، بغرض استكمال دراستهم الجامعية.

وأشارت إلى أن قرار تعديل المدة لا يشمل الدفعات المنعقدة، كما لا يشمل الحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة، وذلك تحفيزاً وتشجيعاً لهذه الفئة لاستكمال دراستها، والارتقاء بمستواها التعليمي، في حين يشمل التعديل الخدمة البديلة التي تؤدى بالصفة المدنية، والمجندين الذين تم تأجيل الخدمة لهم سابقاً لاستكمال دراستهم الجامعية.

وذكرت الهيئة أن قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية جاء انطلاقاً من حرص القيادة على تطوير برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية، وتتويجاً لجهود العمل المثمر الذي تم في برنامج الخدمة الوطنية خلال السنوات الماضية، والذي حقق نتائج مشرفة، موضحة أن هذا التغيير نتج عن دراسات وقراءات مستمرة لتجارب الدول الأخرى المطبقة للخدمة الوطنية، والاستفادة من خبراتها، وتعلم الدروس المستفادة من الدورات السابقة للخدمة الوطنية في الدولة.

ويهدف برنامج الخدمة الوطنية بصورته المحدثة إلى زيادة الجرعات التدريبية للمجندين، وإدراج موضوعات جديدة لم تكن موجودة سابقاً، وزيادة الواقعية في التدريب من خلال تكثيف التطبيقات والتمارين العملية، الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المجندين، وإكسابهم المزيد من المهارات اللازمة لأداء الواجبات المطلوبة منهم بجدارة واقتدار.

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