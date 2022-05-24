«الأرصاد»: موجة الغبار المحمّل تخفّ تدريجياً اليوم

المصدر: أشرف جمال ■ أبوظبي

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن موجة الغبار المحمل التي شهدتها مناطق في الدولة، أمس، وأدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر، تخفّ تدريجياً اليوم على أغلب مناطق الدولة، ويظل الطقس مغبراً بوجه عام نهاراً، لافتاً إلى أن أقل رؤية تم تسجيلها أمس، بلغت 100 متر على «الحمرا» بمنطقة الظفرة، وحقل أم الشيف. وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يصبح صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة الغبار والأتربة نهاراً، وتراوح سرعتها من 15 إلى 35 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر. وذكر المركز أن طقس الجمعة سيبقى صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، كما تبقى الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة الغبار نهاراً.

وأفاد بأن طقس السبت سيكون صحواً بوجه عام، ومغبراً أحياناً نهاراً، كما تكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحياناً، وتكون مثيرة الغبار نهاراً.

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