مكتوم بن محمد وأحمد بن محمد يقدمان واجب العزاء في وفاة ميثاء مطر الطاير

المصدر: دبي- الامارات اليوم

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى ميثاء مطر الطاير.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام واجب العزاء لأسرة الفقيدة خلال زيارة سموه لمنزل العائلة في دبي.

وقد أعرب سموهما لأنجال الفقيدة، المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر محمد الطاير، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير وعبدالحكيم محمد الطاير، عن خالص التعازي والمواساة سائلين المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ورضوانه وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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