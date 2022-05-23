انجاز 92% من المرحلة الثانية لمشروع "الممشى" بالشارقة

المصدر: الشارقة - وام

كشفت مجموعة "ألف" الشركة المتخصصة في التطوير العقاري في إمارة الشارقة عن اكتمال إنجاز 92% من المرحلة الثانية لمشروع "الممشى" بالشارقة المشروع المتعدد الاستخدامات وذلك بعد انتهاء إنجاز المرحلة الأولى بالكامل بنسبة 100 بالمائة وتسليم 82 بالمائة منها للمستثمرين حيث تمتد المرحلتين الأولى والثانية من "أسواق الممشى" ضمن مشروع "الممشى" على 1,576 وحدة سكنية موزعة على 15 مبنى.

وقال عيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة "ألف" نواصل العمل على الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع الممشى وفق الخطة الموضوعة وبما يتوافق مع أعلى معايير الجودة في التصميم والبناء كي يظل هذا المشروع الذي ينسجم مع التاريخ الغني للشارقة وريادتها في مجالات الثقافة والتعليم والعمران الخيار المفضل للباحثين عن وجهة مميّزة تلبي كافة احتياجهم في موقع واحد.

وأشار عطايا إلى أن "الممشى" يحتوي على مجموعة من الوجهات الترفيهية التي تناسب مختلف الفئات العمرية والأذواق والجنسيات والثقافات ويضم مركز تسوق وأندية رياضية ومنتجعات صحية عالمية ومركز يوجا مجهزّ بالكامل ومطاعم و مقاهي متنوعة بالإضافة إلى مناطق ترفيه خاصة بالأطفال ومناطق خدمات ومكاتب لشركات الاتصالات وأماكن مخصصة للصلاة للنساء والرجال.

إلى جانب ما يضمه من وحدات سكنية ومحلات تجزئة تم ربطها بشبكة مسارات مشي ضمن ممرات مفتوحة روعي فيها توفير عناصر الظل الطبيعي وتدفق الهواء والمسطحات المائية والخضراء وخصوصية السكان.

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