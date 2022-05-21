جامعات وجهات حكومية تقدم منحا دراسية في الذكاء الاصطناعي

المصدر: أحمد عابد – أبوظبي :

أفادت حكومة الإمارات الرقمية أن الدوائر والجهات المختلفة في دولة الامارات توفر منحاً دراسية للمواطنين الراغبين بالتخصص في مجال الذكاء الاصطناعي محلياً وعالمياً.

وتشمل الجهات المانحة، هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية ، إذ يوفر صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات التابع لهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية "برنامج بعثة" الذي يهدف إلى تعزيز دور قطاع التعليم الوطني في تخصصات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.

ويستثمر الصندوق في البرنامج مبالغ ضخمة لتخصيص المئات من المقاعد الدراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير في أرقى الجامعات الإماراتية والعالمية.

وفي جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ((MBZUAI- ، يحظى جميع الطلاب المقبولين بفرصة استكمال دراستهم بمنحة دراسية كاملة شاملة الرسوم الدراسية بنسبة 100% مع مخصصات شهرية، وتوفير السكن، والعديد من المزايا الأخرى.

وذكرت أن العديد من مؤسسات التعليم العالي في دولة الامارات توفر برامج دراسية في الذكاء الاصطناعي في مختلف الدرجات ( بكالوريوس ودراسات عليا) للطلبة الذين يرغبون التخصص والعمل في هذا المجال.

وتشمل هذه المؤسسات، جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ((MBZUAI، جامعة الإمارات العربية المتحدة (UAEU)، جامعة السوربون-أبوظبي، جامعة خليفة.

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