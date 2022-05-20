بدء حظر استخدام الأكياس البلاستيكية في أبوظبي أول يونيو

المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أكدت هيئة البيئة في أبوظبي أن قرار حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة في إمارة أبوظبي، سيدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من بداية يونيو المقبل.

وكشفت الهيئة عن عزمها إطلاق نظام استرداد عبوات المياه البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، مقابل الحصول على حوافز ومكافآت في الإمارة، مشيرة إلى أنها تعمل أيضاً على التخلص التدريجي من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من مادة الستايروفوم ذات الاستخدام الواحد بحلول عام 2024.

وتفصيلاً، كشفت الهيئة عن إطلاق إعلان أبوظبي لمنافذ البيع بالتجزئة بشأن خفض الاعتماد على المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، الإثنين المقبل، وسيشارك في التوقيع على الإعلان المديرون التنفيذيون في منافذ البيع بالتجزئة الرئيسة في أبوظبي، التي تضم: كارفور، لولو هايبر ماركت، جمعية أبوظبي التعاونية وسبار، شويترامس، وشركة سبينس، وويتروز.

وأوضحت الهيئة أن السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، التي تم إطلاقها في عام 2020، تُعد الأولى من نوعها في المنطقة، وتهدف إلى الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي، وتشجيع استخدام المنتجات القابلة لإعادة الاستخدام، حيث تعمل الهيئة على وضع إجراءات لتقليل الطلب، ورفع كفاءة استهلاك نحو 16 منتجاً بلاستيكياً يستخدم مرة واحدة، بما في ذلك الأكواب وأغطيتها، وعيدان التحريك، وأدوات الطعام.

وحذّرت الهيئة من أن الأكياس البلاستيكية التي لا يتم إلقاؤها بطريقة مسؤولة في المكان المخصص، ينتهي بها المطاف في البيئة البحرية أو البرية، وتتسبب كل عام في قتل أكثر من مليون طائر بحري، و100 ألف كائن حي حول العالم، من ضمنها الحيتان والدلافين والسلاحف البحرية، مشيرة إلى إمكانية تجنب استخدام الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، واستبدالها بالأكياس الصديقة للبيئة، القابلة لإعادة الاستخدام عند التسوق.

وأشارت إلى تنفيذ العديد من حملات التوعية والتنظيف لتشجيع أفراد المجتمع على لعب دور في حماية البيئة، وزيادة وعيهم بحجم المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، والنفايات التي تدخل الشواطئ، وتؤثر في البيئة البحرية، إضافة إلى استهداف الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص، وتزويدها بأدوات تمكّنها من وضع خطط لتنفيذ السياسة المتكاملة للمواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة.

وأكدت الهيئة أن سياسة أبوظبي للمواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة أعدت بالتعاون مع 12 من الجهات الحكومية، وبالشراكة مع جمعية الإمارات للطبيعة.

وأوضحت أنها استندت في إعدادها إلى عدد من الدراسات والبحوث التي تم إجراؤها على المستويين المحلي والعالمي، مشيرة إلى أن الإمارات تستهلك 11 ملياراً من الأكياس البلاستيكية سنوياً (وفق تقرير عرض في القمة العالمية للحكومات في فبراير 2019)، أي ما يعادل 1184 كيساً بلاستيكياً سنوياً على مستوى الفرد، ويعتبر ذلك معدلاً مرتفعاً جداً مقارنة مع المعدل العالمي، البالغ 307 أكياس للفرد.

• الأكياس البلاستيكية تتسبب في قتل مليون طائر بحري، و100 ألف كائن حي حول العالم سنوياً.

• الهيئة تعمل على التخلص تدريجياً من أكواب وأطباق وحاويات الطعام المصنوعة من الستايروفوم.

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