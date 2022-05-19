محمد النحاس: محمد بن زايد قائد استثنائي وهب نفسه لرفعة شعبه

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال رئيس مجلس إدارة مختبرات مينا لابز، محمد النحاس، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قائد استثنائي، ومن خيرة رجال الوطن الأوفياء، الذين وهبوا أنفسهم لخدمة الوطن ورفعة شعبه.

وأضاف النحاس: سيمضي سموه بدولة الإمارات بثبات وقوة نحو المستقبل المشرق الذي تسعى إليه، وسوف يستكمل الدور الرائد للدولة على مستوى المنطقة والعالم، وعلى يديه سوف تتحقق إنجازات كبرى للوطن في كافة المجالات التنموية والصحية والعملية والاقتصادية والاجتماعية، وسوف تسطر الدولة سجلا كبيرا من الإنجازات العملاقة التي سوف تتحاكى بها الأمم.

وتابع محمد النحاس: قدمت الدولة نموذجاً تنموياً ملهماً لدول العالم أجمع في مختلف المجالات، أرسى أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعزز مكتسباتها المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وسيستكمل هذا العهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برؤى جديدة لما فيه رفعة الوطن وأمنه وأمانه وعزه وازدهاره بين دول العالم.

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